Ehrung für Top-Sportler Stadt Dormagen eröffnet Olympia-Denkmal

Konzept und Umsetzung des Kunstwerks stammen von dem Pulheimer Künstler Holger Hagedorn, der mehr als 300 Arbeitsstunden in die Fertigstellung des Denkmals gesteckt hat. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ein so bedeutendes Kunstwerk für Dormagen zu erschaffen. Ich bin selber eng mit der Stadt und dem Leistungssport verbunden“, sagte Hagedorn. Vor zehn Jahren hat Hagedorn nach dem verherrenden Brand der A57-Brücke mit einem Toten und einem Dutzend Verletzten das Mahnmal an der Raststätte Nievenheim geschaffen, „ich freue mich nunmehr darüber, dass ich ein Kunstwerk zu einem positiven Thema kreieren durfte.“ Die Idee einer Ehrung stammt von Herbert Missalla, ehemaliger Hauptgeschäftsführer des TSV Bayer Dormagen. Sie wurde von Ellen Schönen, Fachbereichsleiterin für Bildung, Kultur und Sport sowie Swen Möser, Leiter des Sportservice, aufgenommen und weiterentwickelt.