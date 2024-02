Frühling in Dormagen Wo die Innenstadt aufblüht

So langsam werden die Tage wieder länger und man hört das Vogelgezwitscher deutlicher. Der Frühling ist in den Startlöchern. Passend dazu führt die Bürgerstiftung Dormagen auch in diesem Jahr ihre Aktion „Dormagen blüht auf“ weiter. „Bereits im Winter wurden im Bereich der Grünanlagen, entlang der Straßen und auf den Friedhöfen insgesamt 35.000 Narzissen-Zwiebeln verpflanzt“, sagt Stadtsprecher Nils Heinichen. Die Kästen, die unter anderem auf dem Marktplatz und Rathausvorplatz zu bestaunen sind, sind alle in verschiedene Themengebiete eingeordnet. So sind einige nach Blühfarbe sortiert, zum Beispiel in den Farben blau und gelb. Weitere Kästen sind ausgestattet mit Nutzpflanzen wie Bohnen, Erbsen, Grünkohl, Mangold und Meerrettich oder es gibt Kästen mit Kräutern und Heilkräutern sowie Duftpflanzen.