Jetzt bei der Stadt bewerben Kindheitspädagogik: Dormagen bietet duale Studiengänge an

Beim Studium der Sozialen Arbeit geht es schwerpunktmäßig um die Aufgabenbereiche Beratung und Unterstützung, Vermittlung und Vernetzung, Präventionsarbeit und organisatorische Aufgaben. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen, die Hilfe von in Not geratenen Familien und die Koordinierung von Hilfsangeboten. Angehende Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen lernen beim dualen Studium die wichtige Rolle in der Begleitung der Entwicklung von Kindern kennen. Auch die Bereiche Präventionsarbeit und pädagogisches Handeln finden sich im Curriculum wieder.