Girls‘ & Boys’ Day in Dormagen Stadt bietet Jugendlichen Einblick in die verschiedenen Jobs

Dormagen · Bundesweit bieten Unternehmen am sogenannten „Girls & Boys Day“ Jugendlichen Einblicke in die Berufswelt an. Auch bei der Stadt Dormagen können sich Interessierte bewerben.

05.02.2024 , 04:50 Uhr

Der Girls and Boys Day im vergangenen Jahr bot vielen Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Berufe kennenzulernen. Foto: Stadt Dormagen

Die Stadt Dormagen bietet Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Stadt und ihre Tochtergesellschaften kennenzulernen. Der bundesweite „Girls‘ & Boys‘ Day“ findet am Donnerstag, 25. April statt und lässt die Jugendlichen hinter die Kulissen des Technischen Rathauses, des Stadtbads, der evd, des Tannenbuschs und vieler weiterer städtischer Bereiche blicken. „Ganz im Sinne des Aktionstages steht für Schüler ein Besuch in der Kindertagesstätte ‚Farbenplanet‘ und für Schülerinnen zum Beispiel ein Besuch bei der Feuerwehr oder im Tannenbusch an“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Anja Hain. „All jene, die gerne mit Menschen arbeiten, bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst aktiv sein wollen, sich für die Umwelt engagieren, gerne mit Zahlen arbeiten, sich für technische Berufe interessieren oder andere spannende Fähigkeiten mitbringen, sind herzlich willkommen“, ergänzt sie. Den Jugendlichen soll vermittelt werden, dass der Stadtkonzern mehr als nur ein Verwaltungsapparat ist. Neben Ausbildungs- und Studienangeboten hat die Stadt Angebote für Quereinsteiger. Interessierte können eine kurze Bewerbung per E-Mail an anja.hain@stadt-dormagen.de schicken. Es stehen 25 Plätze zur Verfügung. Alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebescheinigung. Wenn erforderlich, kann ein Antrag auf Schulfreistellung zur Verfügung gestellt werden.

(mvs)