Kinderbetreuung Dormagen : Die Stadt Dormagen baut in Nievenheim eine neue Kita

Nievenheim In der Einrichtung wird es Plätze für U3-Kinder geben. Dafür wird die Kita Neusser Straße aufgegeben.

Nach dem Abriss des Hallenbads in Nievenheim im Januar dieses Jahres ist klar, was an gleicher Stelle entstehen wird: eine neue Kindertagesstätte. Die Stadtverwaltung legt den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 16. Mai, die Planung eines Neubaus vor. Dort soll eine Einrichtung mit fünf Gruppen entstehen. Dabei spielt auch die räumliche Nähe zum benachbarten Neubaugebiet Nievenheim IV eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite werden nach Fertigstellung die Räumlichkeiten der Kita an der Neusser Straße aufgegeben.