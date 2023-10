Staatsschutz ermittelt in Dormagen Israel-Fahne gegen eine Palästina-Fahne ausgetauscht

Am Montag hatte die Stadtverwaltung Dormagen am historischen Rathaus am Paul-Wierich-Platz eine israelische Flagge gehisst. Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr stellten aufmerksame Bürger fest, dass diese durch eine Fahne Palästinas ersetzt worden war. Wann die Fahne ausgetauscht wurde, ist unklar. Besucher des Streetfood-Marktes berichten, dass am frühen Abend noch die israelische Fahne vor dem Historischen Rathaus hing. Derzeit hängt nur noch die Fahne der Ukraine vor dem Gebäude. Der zweite Flaggenmast ist leer.