Kirche in Dormagen St. Katharina auf der Suche nach Sternsingern

Dazu sucht die Messdienerleiterrunde aus Hackenbroich, die die Aktion jedes Jahr organisiert, noch Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren, die sich auf den Weg machen, um „den Segen“ zu den Menschen zu bringen und Spenden für Gleichaltrige in Not zu sammeln. Bei Interesse ist aus organisatorischen Gründen eine Voranmeldung bis zum 9. Dezember bei den Messdienern St. Katharina erforderlich. Weitere Informationen sowie die Anmeldung gibt es per Mail an ministranten@st-katharina-dormagen.de.