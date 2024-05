Schützenfest in Dormagen Horremer Bruderschaft feiert Premiere

Die Kleider sind ausgesucht, die Uniformen gebügelt und bereit für den Startschuss in die Schützenfestsaison. „Am Schützenfest-Freitag, 31. Mai, starten wir erstmals mit einem großen „Season Opening“, freut sich Sabine Janning, Brudermeisterin der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem, schon jetzt. Die Premiere dieser Veranstaltung wird moderiert von 1-Live-Moderator Olli Briesch. Sie startet um 15.15 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des Festes auf dem Schützenplatz am Rübenweg, dem dann das Treffen von Wirtschaft, Politik und Schützenvereinen aus dem Stadtgebiet Dormagen und der Gemeinde Rommerskirchen-Nettesheim folgt. „Wir freuen uns auf nette Begegnungen, gute Gespräche mit Politikern, Unternehmern, Ehrenamtlern und Schützen“, so Janning. Und noch ein wichtiger Hinweis für alle Pyrotechnik-Fans: „Das Feuerwerk findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Freitag, sondern erst am Samstag, 1. Juni, um 22.30 Uhr statt“, sagt Janning.