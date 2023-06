Ehrung mit einigen Premieren Das sind Dormagens Sportler des Jahres

Erstmalig fand die Sportlerehrung der Stadt Dormagen am Dienstagabend in der sanierten Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums statt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „Olympia“ mit Bezug auf die in Berlin stattfindenden Special Olympics. Durch den Abend führten erneut Jonathan Benninghaus, Maximilian Hütten und Yannick Seeber. Für die beeindruckende musikalische Komponente sorgten Sebastian Schlömer und Ornella Tobar. In den letzen Jahren konnte die Ehrung pandemiebedingt gar nicht oder nur im kleinen Kreis abgehalten werden.