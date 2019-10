Umbau : Sportanlage Stürzelberg ist komplett

Schmuck: Das neue Vereinsheim des SV Rheinwacht Stürzelberg ist endlich fertig geworden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Stürzelberg Mit einiger Verspätung ist nun auch die Bauabnahme für das Vereinsheim erfolgt. Eigentlich war geplant, dass das Haus schon an Pfingsten fertig ist.

Von Stefan Schneider

Es läuft gut für die Fußballer des SV Rheinwacht Stürzelberg in dieser Saison in der Kreisliga B: Auch wenn am vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen den TuS Reuschenberg nach sechs Siegen hintereinander erstmals ein Punktverlust fällig war, so konnte das Team dennoch seine Spitzenposition verteidigen. Neben dem sportlichen Erfolg gibt es nun weiteren Anlass zur Freude. Wie Dormagens Stadtsprecher Max Laufer und Rheinwacht-Vorsitzender Michael Krause auf Anfrage unserer Redaktion bestätigten, hat die Bauabnahme inzwischen stattgefunden. Nachdem die Stürzelberger in der vergangenen Saison den neuen Kunstrasenplatz Am Weißen Stein in Betrieb genommen hatten, ist ihre neue Anlage mit der Fertigstellung des Vereinsheims nun praktisch komplett.

Das freilich hatte letztendlich doch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als erwartet worden war. „Der Bau hatte sich ziemlich hingezogen“, bestätigt Michael Krause, „eigentlich war beabsichtigt, dass wir spätestens zu Pfingsten das Vereinsheim hätten beziehen können.“ Daraus sei aus unterschiedlichen Gründen nichts geworden, so der Vorsitzende, Handwerkerarbeiten seien verspätet erledigt worden, darüber hinaus hätten sich zahlreiche Kleinigkeiten summiert. Die Stadt hatte ihrerseits von „bauphysikalischen Gründen“ gesprochen. Der Estrich habe Feuchtigkeit gezogen, der Bodenbelag habe deshalb von der beauftragten Fachfirma nicht termingerecht begonnen werden, hatte es Anfang August geheißen.

Nun aber ist die Rheinwacht am Ziel – fast. Duschen, Sozialräume etc. sind nutzbar, aber das Clubhaus selbst muss noch eingerichtet werden. Zudem sucht die Rheinwacht einen Wirt als Pächter. „Wer Interesse am Betrieb der Vereinsgaststätte hat, kann sich bei uns melden“, sagt Michael Krause. Kontakt bekommen Bewerber per E-Mail an die Adresse info@rheinwacht.de