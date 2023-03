Förderung in Dormagen Sport-Kooperation mit Rhein-Kreis

Die Stadt will bei der Sichtung von Sporttalenten enger mit dem Rhein-Kreis Neuss zusammenarbeiten. Das ist ein Ergebnis aus dem Wegfall der Zusammenarbeit mit der Uni Wuppertal beim Projekt „Pro Fit“. Erhalten bleiben soll jedoch ein Budget in Höhe von 15.000 Euro, das in eine solche Kooperation einfließen kann. Darüber muss politisch noch entschieden werden. Es geht im Prinzip um eine Talentsichtung, aus der Folgemaßnahmen an den Grundschulen, vor allem für Kinder mit Bewegungsdefizit, generiert werden sollen. Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob eine Kooperation der Testung mit dem Rhein-Kreis Neuss, Sportvereinen oder Agenturen möglich ist, um daraus Förderangebote für entsprechende Zielgruppen anzubieten.