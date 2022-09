Mitarbeiter mit Messer bedroht : Spielothek in Dormagen ausgeraubt

Diese Spielhalle „Am Kappesberg“ wurde ausgeraubt. Es handelt sich um ein Archivfoto. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Am Sonntag, 18. September, kam es in Dormagen zu einem Raub auf die Spielothek an der Straße „Am Kappesberg“. Der Mitarbeiter wurde bedroht.

Gegen 14.10 Uhr betrat ein Mann die Spielothek, bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm Geld auszuhändigen.

Der Mitarbeiter händigte dem Täter eine silberfarbene Geldkassette mit Geld in bislang unbekannter Höhe aus. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1.70 Meter groß, helle Hautfarbe, schwarzer Kapuzenpulli, darüber eine rote Jacke. Er trug eine medizinische Maske.

Eine Fahndung mit Polizeikräften und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief erfolglos. Zeugenhinweise unter: 02131 3000.

(ngz)