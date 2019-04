Feier zum 100-Jährigen : Spielmannszug prägt das Gesicht von Gohr

Festakt, Konzert und Umzug: Das Tambourcorps Concordia Gohr feierte am Wochenende das Jubiläum. Foto: Georg Salzburg(salz)

Gohr Seit einem Jahrhundert ist das Tambourcorps Concordia Gohr aus dem Ortsgeschehen nicht wegzudenken.

100 Jahre und kein bisschen leise – so könnte das Motto des Tambourcorps Concordia Gohr lauten. Seit vier Generationen begleitet er die Gohrer durch das Ortsgeschehen, sei es beim Rosenmontagszug im Karneval, zum Pfarrfest im Sommer oder beim St. Martinsumzug im November – und natürlich bei den Schützenfesten in Gohr und Broich. Und deshalb hatten sich die Spielleute rund um ihren Vorsitzenden Andreas Wissdorf und Tambourmajor Simon Schrade auch dazu entschieden, nicht nur eine Feier für sich zu veranstalten, sondern den ganzen Ort und die umliegenden Ortschaften mit einzubeziehen. Schon 2015 begannen die Planungen für ein Party-Wochenende, das in Gohr seinesgleichen sucht, unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Erik Lierenfeld.

Los ging es am vergangenen Freitag mit einer Partynacht auf dem Gohrer Schützenplatz mit Live-Musik von dem Kölschen Harry, Hanak, den Domstürmern und Miljö. 950 Gäste hatten es sich nicht nehmen lassen, nach Kräften mitzufeiern. „Die Partynacht war die erste Veranstaltung dieser Größenordnung in Gohr, und unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, sagte Wissdorf begeistert. „Die Stimmung war fröhlich und harmonisch, und wir konnten viele Besucher aus den umliegenden Ortsteilen begrüßen.“ Am Samstagnachmittag spielte das TC Concordia Gohr das Fest ein, bevor es zur Heiligen Messe in die Pfarrkirche Sankt Odilia Gohr zog.

info Zahlen und Fakten zum Tambourkorps Gründung 1919 wurde der TC auf Initiative von Peter Becker, langjähriger Tambourmajor des TC Concordia, gegründet. 24 Interessenten kamen zur Gründung. Ortsgeschehen Mit den grünen Militäruniformen folgte 1926 die Aufnahme in die Gohrer Schützenbruderschaft, die dem TC zum Jubiläum eine Paradetrommel überreichte.

Zwei weitere Highlights gab es am gestrigen Sonntag: Am Vormittag veranstalteten die Jubilare einen musikalischen Frühschoppen mit Jubiläumskonzert. „Eigens dafür haben wir unser Repertoire vergrößert und neben den Evergreens auch neue Stücke einstudiert“, berichtet Schriftführer Gregor Glasmacher. Dieses Konzert bot für die Besucher auch den Rahmen, sich mit Jubiläumsmerchandise einzudecken. Nicht nur hatte das TC Concordia in liebevoller Arbeit eine 80 Seiten starke Festschrift erstellt, die erworben werden konnte, sondern auch Pins, Gläser, Fahnen, Bierdeckel, Aufnäher und Aufkleber. Die Festschrift berichtet über ein Stück Zeitgeschehen in Gohr, zu dem sich das Tambourcorps parallel entwickelt hat. Trotz wiederkehrender Regenschauer ließen es sich die Jubiläumsspielleute nicht nehmen, ihren großen Festumzug durch Gohr zu starten. Dazu waren etliche befreundete Tambourcorps und Schützenzüge erschienen. „Mit rund 750 Menschen auf der Straße wird das wohl der größte Umzug sein, der hier je stattgefunden hat“, betont Andreas Wissdorf stolz.