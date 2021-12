Neue Elemente : Spielgeräte im Bürgerpark demnächst nutzbar

Dormagen Für Kinder und Jugendliche gibt es im Horremer Bürgerpark demnächst neue Spielgeräte. Mitte Dezember sollen sie freigegeben werden.

Der Erste Beigeordnete, Robert Krumbein, freut sich sehr darüber, dass die „hochwertige Anlage noch in diesem Jahr an die Kinder übergeben“ werden kann. Ermöglicht wurde der Umbau des Bürgerparks durch das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“. Die Stadt Dormagen führt dieses Projekt gemeinsam mit der Baugenossenschaft durch, die derzeit ihre privaten Freiflächen mit den dazugehörigen Fußwegen an den Bürgerpark anschließt. Im Ergebnis soll demzufolge ein offenes kleinteiliges Wegenetz entstehen.