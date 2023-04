Anschaffung für TG Stürzelberg Neues Spielgerät dank Bürgerbudget

Dank des großen Engagements der TGS und der neugegründeten Interessengemeinschaft „Zukunft Stürzelberg“ kommen Kinder nun wieder voll auf ihre Kosten. Am zurückliegenden Wochenende hat Bürgermeister Erik Lierenfeld gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der TGS und der IG eine neue Spielmöglichkeit eröffnet. „Ein Spielplatz ist ein Ort des Abenteuers, an dem Kinder ihre Fantasie entfalten und ihre körperlichen Fähigkeiten entdecken können. Ich bin sehr froh, dass wir in diesem Teilbereich von Stürzelberg nun wieder ein Spielangebot für Kinder haben und möchte mich bei den Verantwortlichen der TGS und der IG für das große Engagement bedanken“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.