Spediteur aus Dormagen Unternehmer schickt Hilfsgüter in die Türkei

Seref Tiras ist bestens vernetzt. Mit seinem zweiten Standort in Istanbul ist der Spediteur in ständigem Kontakt. Seine Idee ist, am dortigen Standort, der auch Zollstelle ist, Hilfsgüter zu sammeln, die in kleineren Mengen ankommen – beispielsweise Windeln, Hygieneartikel oder andere leichte Sachen, die zusätzlich zu einer regulären Speditionsfahrt geladen werden könnten – und von dort weiter in das Katastrophengebiet zu bringen. Der Transport der Hilfsgüter ist nicht ganz unkompliziert, doch Tiras kennt sich sowohl in Deutschland wie in der Türkei mit allen Bestimmungen gut aus. Auch die Konsulate in Düsseldorf und Essen wissen das zu schätzen und lassen sich von ihm beraten. Die große Hilfsbereitschaft, die Menschen hierzulande zeigen, beeindruckt Tiras. „Alle arbeiten Hand in Hand, so sollte es auch sein.“