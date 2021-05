Sport in Dormagen : SPD fordert Öffnung der Sporthallen in den Ferien

Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße in Dormagen. Foto: SPD

Dormagen Während der Pandemie mussten Sportler monatelang auf Trainingsmöglichkeiten verzichten. Die SPD möchte, dass dies im Sommer anders wird.

Und dafür will sich die Fraktion nun einsetzen: Da die städtischen Turnhallen in den Ferien normalerweise geschlossen sind, haben die Sozialdemokraten jetzt eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, ob aufgrund der besonderen Umstände die Hallen in den Sommerferien geöffnet bleiben können. „Viele Kinder und Jugendliche werden in diesem Jahr vermutlich nicht verreisen, sodass über entsprechende Angebote auch die Bindung zu Sport und Vereinen erneuert und gestärkt werden kann“, ist sich SPD-Fraktionschef Michael Dries sicher. „Wir sollten alles im Rahmen unserer Möglichkeiten tun, um die Langzeitfolgen der Pandemie sowohl für die Athleten im Leistungssport als auch für Breiten- und Freizeitsportler zu verringern“, fordert Zenk. Viele Vereine haben bereits Hygiene- und Testkonzepte vorliegen, damit der Trainingsbetrieb trotz der notwendigen Auflagen aufgenommen werden kann. „Hier wäre dann eine Unterbrechung in den Ferien kontraproduktiv“, erklärt Zenk abschließend.