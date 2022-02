Verkehr in Dormagen : SPD will mehr Sicherheit für Radfahrer am Kohnacker

SPD will mehr Sicherheit für Radfahrer am Kohnacker

Verkehr in Dormagen

Der Radweg am Kohnacker sei an dieser Kurve unübersichtlich, urteilt die SPD. Für mehr Sicherheit im Gegenverkehr schlägt sie Spiegel vor. Foto: SPD

Nievenheim Dormagen gilt als fahrradfreundliche Stadt. Dennoch gibt es immer Verbesserungsbedarf. Die SPD sieht diesen am Rande von Nievenheim. Eine besondere Rolle spielt dort eine Kurve.

(ssc) Die Dormagener SPD macht sich Sorgen um die Sicherheit der Fahrradfahrer, die am Kohnacker in Nievenheim unterwegs sind. Dort gibt es zwar einen Radweg, doch mit dessen Ausgestaltung sind die Sozialdemokraten (noch) nicht zufrieden. „Dormagen ist als fahrradfreundlich ausgezeichnet worden. Trotzdem gibt es noch Verbesserungspotential“, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Dries. Und meint eben konkret die aktuelle Situation am Kohnacker. Seine Fraktionskollegen teilen die Einschätzung, dass sich für Radfahrer noch etwas verbessern lässt.