Verkehr in Dormagen : SPD will Gefahrenstelle in Nievenheim beseitigen

SPD will Gefahrenstelle in Nievenheim beseitigen

Verkehr in Dormagen

Nievenheim Die meisten Nievenheimer und Straberger kennen die Kurve kurz hinter bzw. vor dem Kreuzungsbereich Conrad-Schlaun-Straße/Straberger Weg und fahren schon von sich aus dort angemessen und vorsichtig. Aber es ist gefährlich.

Denn vor allem, wenn man aus Richtung Nievenheim kommt, ist diese Straßenkurve nur schwer einsehbar. Vor und in der Kurve parken zudem viele Fahrzeuge. Das will die SPD ändern und wird einen entsprechenden Antrag in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses stellen.