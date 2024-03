Städtischer Haushalt in Dormagen SPD wehrt sich gegen Kritik von Landrat

„Fakt ist, bereits mit der Einbringung des Haushalts am 26. Oktober 2023 durch den Kämmerer Torsten Spillmann und Bürgermeister Erik Lierenfeld wurde das hohe Investitionsvolumen klar erläutert. Die Investitionen betreffen zum Beispiel die Realschule Hackenbroich, die Feuerwehrgerätehäuser in Stürzelberg und Delhoven sowie die Ausstattung für Fahrzeuge der Feuerwehr, aber auch Spielplätze, zwei Kita-Neubauten und den Jugendpark in Hackenbroich“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Dries zum Thema hohe Investitionen. Als eine der Hauptursachen für die Belastung des Haushaltes sieht die SPD die Entwicklung der Personalkosten, die Energiekrise und den Ukraine-Krieg – alles Faktoren, auf die die Stadt Dormagen nur begrenzten Einfluss habe.