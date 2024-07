SPD-Statement zur „Causa Voss“ Durchschaubares Manöver

Es ist übliche Praxis, dass Parteien „ihrem“ Bürgermeister den Rücken stärken für den Fall, dass er ins Kreuzfeuer des politischen Mitbewerbers gerät. So ist auch die aktuelle Stellungnahme der SPD einzuordnen. Doch was die Sozialdemokraten unter der Überschrift „Klarstellung“ verfasst haben, ist so weit von der Wirklichkeit entfernt, dass es eigentlich kaum zu glauben ist. In der ungewöhnlich langen Pressemitteilung wird zum einen die CDU-Parteivorsitzende und deren Anfrage zur Causa Sabine Voss in den Fokus gerückt, zum anderen ein Loblied auf die heimische Feuerwehr gesungen. Warum eigentlich?