Neubau in Stürzelberg SPD spricht sich für Jugendplatz aus

Die Entwicklung des Jugendplatzes in Stürzelberg schreitet voran. Um den aktuellen Entwurf des Jugendplatzes vorzustellen hatte die Stadtverwaltung zu einem offenen Austausch in das Vereinsheim der SV Rheinwacht Stürzelberg eingeladen. Erste Pläne wurden dabei konkret vorgestellt. So soll der neue Jugendplatz etwa 3000 Quadratmeter groß sein. Es soll ein Streetballfeld entstehen, eine Möglichkeit zum Fußball spielen und auch ein Grillplatz ohne festen Grill sowie ein Container sind geplant. Der Jugendplatz soll zudem an allen sieben Tagen die Woche rund um die Uhr geöffnet sein. Vor Ort wird es keine sozialpädagogische Betreuung oder Ansprechpartner geben, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, unter sich zu bleiben. Das Projekt wird rund 100.000 Euro kosten, von denen jetzt bereits 50.000 Euro im Haushalt veranlagt sind.