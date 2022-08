Feuerteufel im Rhein-Kreis Neuss? : Spaziergänger entdecken qualmenden Baumstumpf in Dormagen

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Dormagen Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Waldgebiet in der Zonser Heide gerufen. Nur einen Tag zuvor hatte eine Strohmiete in Zons Feuer gefangen, tags davor ein Baum in Gustorf gebrannt. Zufall?

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend, 9. August, gegen 20.45 Uhr zu einem Waldgebiet in der Zonser Heide gerufen worden, weil dort ein Baumstumpf qualmte. Spaziergänger hatten im Bereich Rochusweg den qualmenden Baumstumpf bemerkt und daraufhin den Notruf verständigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach den glimmenden Wurzelstock.

Experten der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Erst einen Abend zuvor hatten in Zons auf einem Feld an der Wiesenstraße 40 Strohballen gebrannt. Dort hatten Zeugen im Laufe der Nachmittag- und Abendstunden wiederholt mehrere Kinder beobachtet, die sich im Bereich des Strohballenstapels aufgehalten hatten. Die Polizei schließt Brandstiftung auch in dem Fall nicht aus.

In Gustorf beschäftigt zurzeit eine Serie von brennenden Bäumen die Polizei und Feuerwehr. Zuletzt hatte dort am Sonntag ein Schwelbrand in einem Stamm einen Großeinsatz ausgelöst, Kostenpflichtiger Inhalt ein Waldbrand konnte gerade noch verhindert werden.

