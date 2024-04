Platz für rund 85 Kinder in Dormagen Neue Kita mit naturnahem Garten und Wasserspielraum

„Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder steigt derzeit jährlich. Um Familien besser zu unterstützen, arbeiten wir kontinuierlich am weiteren Ausbau des Platzangebots“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Dabei freuen wir uns, dass wir in Dormagen eine große Trägervielfalt haben.“ Und Bernd Gellrich, Vorstand der Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V., ist sich sicher, dass „die neue Kita wird unseren kleinen Gästen sicher viel Spaß bereiten“. Besonders der Wasserspielraum werde vermutlich ein sehr beliebter Spielort werden. „Wir freuen uns, mit der Einrichtung in Nievenheim die dritte Kita in Dormagen zu eröffnen“, sagt Bernd Gellrich. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte in Nievenheim ist für April 2025 geplant. Die Einrichtung wurde von den Maier Architekten aus Köln geplant.