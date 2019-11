Wirtschaft in Dormagen : Sparkassen-Filiale für einen sechsstelligen Betrag umgebaut

Vorstandsmitglied Carsten Proebster (3.v.r.) mit Bürgermeister Erik Lierenfeld (4.v.r.) bei der Wiedereröffnung der Sparkasse an der Kölner Straße. Foto: Carina Wernig

Dormagen Hell, offen und freundlich sind die Räume in der Sparkasse an der Kölner Straße gestaltet geworden. Nach einem Monat Umbauzeit konnte die Filiale nun wieder eröffnet werden. Carsten Proebster, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss, führte den Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld und Verwaltungsratsmitglied Rainer Thiel durch das neu gestaltete Erdgeschoss mit dem gemütlichen Wartebereich, an dem die 20 Mitarbeiter um Filialleiter Hans-Jürgen Peters auch Präsentationen zeigen können.

Investiert hat die Sparkasse „einen sechsstelligen Betrag“, näher wollte Proebster die Summe nicht beziffern. „Es ist immer ein schönes Signal für eine Stadt, wenn solche Investitionen getätigt werden“, sagte Lierenfeld, der sich positiv über den Umbau äußerte.