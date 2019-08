Nach dem Brand in Dormagen-Horrem : Sparkasse öffnet am Donnerstag wieder

Der Dachstuhl des Gebäudes an der Knechtstedener Straße in Horrem hatte Feuer gefangen. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Der Eingangsbereich des tags zuvor in Brand geratenen Gebäudes an der Knechtstedener Straße 48 war am Mittwoch mit Flatterband gesichert.

Der Zugang blieb auch Kunden der im Erdgeschoss als Mieterin mit einer Filiale vertretenen Sparkasse Neuss verwehrt.

Schien es zunächst, als müsse sie angesichts von eher langwierigen Schadensuntersuchungen bis auf weiteres geschlossen bleiben, kam gestern am späten Nachmittag dann doch noch die unverhoffte Wende.

Wie Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser mitteilte, kann die Filiale schon am Donnerstag wieder ihren Betrieb zu den üblichen Öffnungszeiten aufnehmen. Dies hat die eingehende Bestandsaufnahme in den Räumen des Kreditinstituts ergeben. Die im Erdgeschoss liegende Sparkassenfiliale war denn auch nicht vom Brand als solchem, wohl aber von Löschwasserspuren betroffen. Das Ausmaß war indes nicht so groß und schadensträchtig wie zunächst zu befürchten war. Die Stromversorgung, ohne die gerade auch im modernen Bankgeschäft gar nichts läuft, kann demnach wieder aufgenommen werden.

Ungewiss ist derzeit allerdings noch, wie es um andere Räumlichkeiten des als Wohn- und Mietshaus firmierenden Gebäudes an der Knechtstedener Straße gleich gegenüber dem katholischen Kindergarten der Pfarrei Heilige Familie bestellt ist. Der insbesondere auf seiner linken Seite von den Flammen stark beschädigte Dachstuhl musste angesichts der dadurch entstandenen Einsturzgefahr von der Feuerwehr gesichert werden. Klar ist in jedem Fall eines: „Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen ist, ist zerstört und kann nicht mehr genutzt werden“, sagt Stadtsprecher Max Laufer.

Zu den Ursachen des Brands, den die eilends alarmierte Feuerwehr am Dienstagnachmittag binnen einer Viertelstunde löschen konnte, gibt es bislang noch keine Angaben.