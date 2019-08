Nach dem Brand in Dormagen-Horrem : Sparkasse bleibt vorerst geschlossen

Nach dem Brand in Dormagen-Horrem

Der Dachstuhl des Gebäudes an der Knechtstedener Straße in Horrem hatte Feuer gefangen. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Der Eingangsbereich des tags zuvor in Brand geratenen Gebäudes an der Knechtstedener Straße 48 war amMittwoch mit Flatterband gesichert.

Wann sie wieder öffnen kann, ist derzeit noch unklar. „Die Schadensaufnahme läuft noch, und es stehen auch noch Gutachtertermine an“, sagt Stephan Meiser, Sprecher der Sparkasse Neuss. Bei der konkreten Schadensermittlung für das Kreditinstitut spielten viele Faktoren eine Rolle. Dabei geht es nach Meisers Worten für die Sparkasse gar nicht einmal so sehr um Brandschäden, sondern vielmehr um die Folgeschäden des Brands. Zu dessen Ursachen gibt es bislang noch keine Angaben.

Kurzum: Während der Brand im Obergeschoss ausgebrochen war und auch den nun einsturzgefährdeten Dachstuhl stark in Mitleidenschaft gezogen hat, sind im Parterre in erster Linie – und natürlich unvermeidlicherweise – Wasserschäden durch die Löscharbeiten entstanden, die den Betrieb der Sparkasse lahmlegen. „Im heutigen Bankgeschäft geht es nun einmal nicht ohne Strom und Elektronik“, sagt Stephan Meiser. Bei den momentan anstehenden Gutachterterminen spielen daher nach Meisers Worten nicht zuletzt die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme der Stromversorgung eine Rolle.

Nicht allein die Frage, wann die Sparkasse ihren Betrieb an der Knechtstedener Straße wieder aufnehmen kann, bleibt damit offen, auch ist derzeit noch ungewiss, wann der Zugang zum Gebäude insgesamt wieder erlaubt beziehungsweise gefahrlos möglich sein wird. Der Dachstuhl musste am Dienstag von der Feuerwehr gesichert werden. „Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen ist, ist zerstört und kann nicht mehr genutzt werden“, sagt Stadtsprecher Max Laufer.