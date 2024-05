Bildung in Dormagen Spannende Aktionen in der Stadtbibliothek

Gratis KIDS Comic Tag 2024 Am 11. Mai findet der Gratis Kids Comic Tag statt, an dem sich über 900 Comic- und Buchhandlungen, Bibliotheken und Büchereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen. Die Stadtbibliothek Dormagen ist auch dabei und stellt von 10 bis 14 Uhr eine Auswahl an Comics für Jung und Alt zur Verfügung, die kostenlos mitgenommen werden können.