Spendenaktion in Dormagen : Sozialverband erhält Spende von Currenta

Spendenaktion in Dormagen

Dormagen Bei der diesjährigen Aktion erhalten sechs Institutionen Spenden von den Mitarbeitern aus Dormagen. Eine davon geht an einen Dormagener Verein. Der wurde von einer Mitarbeiterin vorgeschlagen.

Über eine Zuwendung aus der Currenta-Mitarbeiterspendenaktion darf sich in diesem Jahr auch der Sozialverband VdK Ortsverband Dormagen freuen. Schwerpunkte des VdK sind sozialpolitische Interessenvertretung und Sozialrechtsberatung, etwa von Sozialrentnern, Menschen mit Behinderung oder Unfallopfern.

Vorgeschlagen worden war der Verein von Sandra Vitale, die im Chempark Dormagen bei Chemion in der Versandabwicklung arbeitet. Ihre Begründung dafür: „Weil der Ortsverband Neuss mir auch schon bei meinem Behindertenantrag sehr geholfen und mich unterstützt hat. Sie engagieren sich viel für behinderte und ältere Menschen. Man ist nicht allein, da man in den meisten Fällen seiner Krankheit schon genug im Kopf hat. Ich finde es toll, dass einem hier dann so kompetent weiter geholfen wird.“