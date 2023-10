Gute Tat in Dormagen Findet die Sorgenwürmchen

Auf Facebook verrät sie, wo sie die Sorgenwürmer ausgesetzt hat. Die Reaktionen sind durchweg positiv. „Die Leute freuen sich über die Aufmerksamkeit. Das tut ihnen gut, gerade in diesen Zeiten“, ist Beivers-Ulrich überzeugt von ihren Aktionen. Sie überlegt jeden Tag aufs Neue, wo sie das Glück verbreiten kann. „Viele fragen mich schon, ob man die Sorgenwürmchen kaufen kann, aber Glück kann man nicht kaufen, man muss es finden“, sagt Birgit Beivers-Ulrich. Seit rund zwei Wochen verteilt sie die Glücksbringer und stößt auf große Resonanz. „Erst gestern habe ich gesehen, wie eine Frau ein Sorgenwürmchen auf dem Friedhof in Nievenheim gefunden hat. Sie hat sich sehr darüber gefreut. Ich glaube auch, dass dies der richtige Ort ist, denn der Schmerz der Hinterbliebenen ist oft groß und diese Geste ist klein, aber wichtig“. Bisher hat Birgit Beivers-Ulrich schon 200 Sorgenwürmer verteilt und aus fast allen Stadtteilen käme die Frage: „Wann gibt es die Sorgenwürmer bei uns?“. Die „Glücksbringerin“ würde sich freuen, wenn ihre Sorgenwürmchen überall zu finden wären, aber alleine kann sie das nicht schaffen. „Ich würde gerne eine Gruppe gründen, mit der man gemeinsam immer wieder kleine Glücksbringer in die Welt bringen kann, ich habe genug Platz für solche Treffen“. Wer mit ihr in Kontakt treten und vielleicht auch die Welt ein bisschen besser machen möchte, kann das über Facebook tun. Die nächste Aktion steht übrigens auch schon fest. Am Samstag besucht sie mit ihrem Mann eine Kinderklinik in Mönchengladbach und überreicht den Kindern dort Sorgenwürmchen.