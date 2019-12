Stadtgespräch : Kinderchor stimmt mit neuer Leiterin auf den Advent ein

Dormagen Sonja Dehn ist die neue Koordinatorin für die Kinderchorarbeit in der Kirche St. Michael. Die 38-Jährige verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Umgang mit jungen Sängerinnen und Sängern.

Bereits im Kindesalter begann Sonja Dehn ihre instrumentale Ausbildung in den Fächern Geige und Klavier, spielte in verschiedenen Ensembles und sang in Chören. Seit September ist die mittlerweile 38-Jährige neue Koordinatorin für die Kinderchorarbeit in der Kirche St. Michael. Auf die Frage, wie ihr die Arbeit in der Gemeinde bisher gefällt, erklärt Dehn: „Sehr gut. Vor allem weil es viele Menschen gibt, die sich unglaublich für Musik und Chöre engagieren.“

Die gebürtige Engelskirchenerin, die mittlerweile in Köln wohnt, hat eine Hochschulausbildung im Bereich Gesang, Dirigieren und Chorleitung an der Universität Siegen und an der Folkwang Universität in Essen absolviert. Ihr klassisches Gesangsstudium führte sie privat weiter fort. Einen besonderen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit stellt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dar. So hat sie bereits mehrere Kinder- und Jugendchöre geleitet und zudem Gesangsklassen und Chöre an Schulen betreut. Ergänzend machte sie eine einjährige Fortbildung im Bereich „Singen mit Kindern und Jugendlichen“ am Institut für Musik in Osnabrück.