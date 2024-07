Programm für Senioren in Dormagen Sommerurlaub ohne Koffer

Am Mittwoch, 17. Juli organisiert das Bücherei-Team um 15 Uhr spannende Spiele, am Mittwoch, 31. Juli wird um 15 Uhr in der Bücherei Bingo gespielt. Und wenn doch mal jemanden das Fernweh packt, erzählt Pfarrer Frank Picht von seinen Reisen: am Dienstag, 30. Juli um 10 Uhr von Sevilla, am Dienstag, 6. August um 10 Uhr von Lissabon. Beide Veranstaltungen finden im Saal statt.