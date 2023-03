„Django Latino“ in der Kulturkirche Dormagen Zupackende Spielfreude mit großem Ideenreichtum

So viel Rhythmus, Klang und Internationalität war lange nicht in Dormagens kulturellem Brennpunkt an der Ostpreußenallee. Am Freitagabend musizierten drei Gitarristen, deren Namen, Herkunft und Status schon allein einen großen Abend erwarten ließen: Sven Jungbeck (Köln), José Diaz de Leon (Mexiko) und Juan Camilo Villa (Kolumbien). Und so reihten diese Vollblutmusiker ein Highlight an das andere, buchstabierten den Swing neu und gewannen dem Gipsyjazz mit erfrischend neu tönenden Arrangements neue Facetten ab. Auffallend waren ihre zupackende Spielfreude, Kreativität und der nicht versiegende Ideenreichtum. Sie nahmen Anleihen beim Klassiker Django Reinhardt, spielten Stücke der Latin-Legende Chucho Valdéz auf, präsentierten aber auch eigene Kompositionen.