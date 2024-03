Landwirtschaft in Dormagen So stehen die Chancen für heimischen Spargel an Ostern

In der Pfalz recken bereits die ersten Spargelstangen ihre Köpfe in Richtung Himmel. Gänzlich anders sieht es in Dormagen aus. Dort haben die Landwirte zum Teil noch nicht einmal die Vorarbeiten abgeschlossen. Der Grund ist wie so oft das Wetter. „Wir sollten alle etwas Geduld haben“, sagt Christa Kallen und fügt hinzu: „Wir können froh sein, dass überhaupt noch etwas wächst bei dem Klimawandel.“ Aber: Die Magnolien blühen, die ersten Osterglocken leuchten bereits in sattem Gelb - kein Wunder, dass sich die Dormagener auf den Frühling freuen. Und der ist für viele gleichbedeutend mit Spargel aus der Region. Sprich von unseren Landwirten vor Ort.