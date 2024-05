Fotos aus Dormagen Mallorca-Festival und 90er-Jahre Party – Dormagen lässt es krachen

Eine Stadt im Party-Rausch: Am Samstag feierten knapp über tausend Fans in Dormagen bei der beliebten Mallorca-Party, am Pfingstsonntag ging es weiter mit der 90er-Jahre-Party. Mit dabei unter anderem: Layzee aka Mr President, Bellini und Oli P. Wir zeigen Ihnen die beiden Party-Kracher in einer Bilderstrecke.