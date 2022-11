Unterstützung in Dormagen : So hilft die evangelische Kirche bei hohen Energiekosten

Dormagen Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde, die wegen der gestiegenen Energiepreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, können auf Hilfe hoffen. So sehen die Regularien aus.

Antragsberechtigt sind Gemeindeglieder der evangelischen Kirchengemeinde Dormagen . Kirchmeister Wenzel weiter: „Je Haushalt wird ein maximaler Zuschuss von 500 Euro zum Ausgleich der aktuellen Heizkostenabrechnung gewährt.“ Dabei gilt dieser Zuschuss nicht für aufgelaufene Verbindlichkeiten. Der Nachweis erfolgt über die letzte Heizkostenabrechnung. Die Bedürftigkeitsprüfung erfolgt über den letzten Einkommensnachweis. Wer einen Antrag stellen möchte, richtet diesen per Mail an wenzel@ekd-online.info

Warum hat die Kirchengemeinde diesen Fond gebildet? „Wir fühlen uns mitverantwortlich, Gemeindemitgliedern zu helfen“, erklärt Geschäftsführer Wenzel. Anders als bei der katholischen Kirche könne man niederschwellig eigenständig solche Entscheidungen treffen, ist er dankbar. Das Thema Energiesparen ist in der evangelischen Gemeinde, die über ihr Sozialwerk auch Träger von Kindertagesstätten ist, bedeutsam. „Unsere Marschroute ist schon seit geraumer Zeit, bei Kita-Neubauten nicht mehr auf fossile Brennstoffe zu setzen“, erklärt der Geschäftsführer. Bei den beiden letzten Neubauten in Delhoven und in Horrem wurde auf Erdwärme verbunden mit Solarenergie gesetzt. Die Kita Markuskirche profitiert vom Neubau in Horrem, wo Solarenergie gespeichert werden kann. Bei der Budgetplanung wurde eine Verdoppelung der Energiekosten von 40.000 auf 80.000 Euro für 2023 veranschlagt.