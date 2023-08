Rätsel-Tour durch Zons So gut ist das „Escape-Game“ in der Zollfeste

Dormagen · Knifflige Rätsel lösen, um einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Escape-Spiele gibt es in vielen verschiedenen Formen. In diesem Fall der Stadt Zons werden Spieler durch eine Geschichte in der Zollfeste geleitet. Ein Selbstversuch.

22.08.2023, 18:00 Uhr

Von Chiara Santalucia

Als ich Volker und Jasper am Startpunkt vom Escape-Spiel vor dem Rheintor treffe, haben wir nur die Information, dass wir einen Anschlag auf den Erzbischof vereiteln müssen, um die Stadt zu retten. Escape-Spiele sind Rätselspiele, bei denen die Spieler verschieden Herausforderungen absolvieren müssen, um eine Mission zu erfüllen. Unseren heldenhaften Auftrag, den wir gemeinsam erfüllen wollen, erhalten wir online. Den Link habe ich zuvor mühelos über die Webseite bestellt. Es ist keine App notwendig. Das ist schon mal gut, denn wer will sich schon für ein Spiel seinen Handyspeicher zumüllen? Auch das Teilen vom Link, um gleichzeitig das Rätsel zu lösen, und das Starten vom Spiel gelingen problemlos. Na dann, auf gehts.