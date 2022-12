Corona-Testzentren in Dormagen Wie es um die Testzentren steht

Auch im Corona-Point gibt es weniger Besucher als zuvor, teilt Martin von der Hocht mit. Allerdings sei die Anzahl der Testzentren zurückgegangen, sodass neue Besucher hinzugekommen seien. Ein weiterer Grund, warum das Testzentrum noch genug Besucher habe: „Wir sind die Einzigen in der Region, die kostenlose PCR-Tests mit Ergebnis am selben Tag anbieten“, fügt von der Hocht hinzu. Aktuell lohne es sich noch, das Testzentrum zu betreiben. Ende Februar könnte es vorbei sein. Der geringeren Nachfrage könne er auch etwas Gutes abgewinnen: „Es ist ganz gut, dass es ruhig ist und nicht mehr so stressig“, so von der Hocht.