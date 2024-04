Familienfest in der Kulturhalle Dormagen 50 Jahre Kindertagespflege - „Mehr als ein Lückenfüller”

Das große rote Feuerwehrauto sorgte bei den zweijährigen Zwillingen Theo und Pepe Schmitz für große Augen. „Einfach mal drinsitzen. Das ist für die ja schon ein Erlebnis”, so Löschzugführer Sven Böckmann. Das Straberger Löschfahrzeug war besonders für die kleinen Besucher des Familienfestes in der Kulturhalle eine Attraktion. Anlass gab das 50-jährige Jubiläum der Kindertagespflege in Deutschland und eine bundesweite Aktionswoche. Die Stadt Dormagen lud dazu am Montag Familien und Interessierte ein, um Auskunft über Betreuungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten in der Tagespflege zu geben.