Apotheken in Dormagen So funktioniert das Einlösen des E-Rezepts

Schon lange war es angekündigt, mit Beginn des neuen Jahres ist es nun verpflichtend eingeführt: das viel zitierte E-Rezept. Digital in Arztpraxen ausgestellt, können Patienten die verschriebenen Medikamente einfach mit ihrer Krankenversichertenkarte in der Apotheke abholen. Für viele Patienten sei das neu, einige seien verunsichert, erzählt Jessica Weber, Inhaberin der Martinus-Apotheke in Zons. „Für viele ist es sehr ungewohnt“, so die Apothekerin. Sie denken, das Rezept ist auf der Versichertenkarte gespeichert und können sich das kaum vorstellen. „Das Rezept ist auch nicht auf der Karte gespeichert, die Karte ist nur ein Schlüssel zum Rezept“, erklärt sie. Die Ärzte laden das Rezept in eine Cloud hoch, über den Chip in der Karte kann es in der Apotheke ausgelesen werden.