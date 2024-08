Gute Stimmung in Dormagen St. Aloysius-Bruderschaft feiert schönes Schützenfest

Los ging es am Freitag um 17 Uhr, denn da stand die Schützenfesteröffnung auf dem Programm. Spannend wurde es direkt beim Schießwettbewerb „König der Könige“. Diesen Titel errang Heinz Hellingrath vom Grenadierzug Glücksritter. Zurzeit leben noch 26 ehemalige Schützenkönige und stolze 20 von ihnen nahmen an dem Schießwettbewerb teil – die Resonanz war also groß. Siegfried Zinn gehörte allerdings nicht zu den Teilnehmern. Er war 1968 Schützenkönig in Stürzelberg. Schützenkönige aus der Zeit vor 1968 gibt es nicht mehr.