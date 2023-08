Stadt investiert in Bildung So digital sind die Dormagener Schulen

Die Stadt Dormagen lässt sich die digitale Bildung an den Schulen etwas kosten und setzt derzeit ihren Plan um, alle städtischen Schulen nach und nach mit iPads auszustatten. 4.884 iPads wurden bereits an Schüler und 680 Laptops an Lehrer verteilt. Ab 2024 kommen jährlich 1800 iPads hinzu, um die Digitalisierung an den Schulen voranzubringen. Damit hat die Stadt nun rund 5000 digitale Geräte verteilt, von denen sie rund 3000 selber finanziert. Die anderen 2000 wurden vom Land NRW unterstützt. In Euro bedeutet dies, dass die Stadt 600.000 Euro in iPads investiert hat, die mit Schutzhülle und Apple-Pencil ausgestattet sind.