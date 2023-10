Dormagen auf der Immobilenmesse Expo Real 2023 „Smart Industrial City wirkt positiv aufs Image der Stadt“

Das Gewerbequartier an der Autobahn 57 und das Wohnquartier Malerviertel III waren die beiden Schwerpunkte der Stadt Dormagen bei der Internationalen Immobilienmesse Expo Real in München, die am Freitag zu Ende gegangen ist. Für die Stadt war SWD-Geschäftsführer Michael Bison bei dem Branchentreffen unterwegs. Die erste Bilanz des Wirtschaftsförderers: Angesichts der Welt- und Wirtschaftslage ist die Stimmung bei Investoren und Projektentwicklern gedämpft.