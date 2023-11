Durch Bürgerbudget in Nievenheim realisiert Skulpturenprojekt der Heimatfreunde feierlich eingeweiht

Die Skulpturen in den Kreisverkehren an den Ortseingängen von Nievenheim, welche auch durch das Bürgerbudget realisiert werden konnten, sind jetzt offiziell eimgeweiht worden. Der Tag begann in der St. Pankratius Kirche und führte die zahlreichen Teilnehmenden zum Vorplatz der Tankstelle am Ortseingang, wo Pfarrer Klaus Koltermann das Kunstwerk segnete. Künstler, Vereinsvertreter und der Bürgermeister sprachen, zudem wurde der Festakt musikalisch vom Tambourcorps Concordia 1929 Nievenheim begleitet.