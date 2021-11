Musikalische Förderung : „Singbus“ der Chorjugend macht Halt in Dormagen

Dormagen Am letzten Oktober-Samstag konnten Kinder bei einer Mitmach-Aktion Chorluft schnuppern. Nach langer Pause wollen die Chöre wieder durchstarten. Die Resonanz war positiv.

Am vergangenen Samstag kamen die Kinderchöre „VoxVocis“ aus dem Chorhaus St. Michael und singfreudige Gäste in einen besonderen musikalischen Genuss: Der Singbus der Deutschen Chorjugend machte auf seiner Reise durch ganz Deutschland Halt in Dormagen. Aufgrund des Wetters konnten die geplanten Aktionen nicht draußen stattfinden, sondern wurden in die Turnhalle des Schulzentrums in Hackenbroich verlegt. „Die Stimmung war toll, das Programm ist sehr gut angekommen“, freut sich Chorhaus-Administratorin Alexandra Hofmann.