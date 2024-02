Antisemitismus und Islamfeindlichkeit an Schulen in Dormagen „Wir sind sehr offen mit dem Nahost-Krieg umgegangen“

Der Krieg in Nahost ist auch an vielen Schulen in Deutschland ein Thema. Deswegen forderte der Integrationsrat der Stadt Dormagen zuletzt auch die Haltung zu Antisemitismus und Islamfeindlichkeit im Unterricht zu thematisieren. „Antisemitismus und Islamfeindlichkeit beschreiben den Hass, Abneigung und Ablehnung gegenüber Jüdinnen und Juden sowie gegenüber Musliminnen und Muslimen allein aufgrund Ihrer religiösen Zugehörigkeit“, sagen Mehmet Güneysu und Fatma Arikan von der Liste der Einheit. Der Integrationsrat sieht dringenden Handlungsbedarf, diese Thematik in der Öffentlichkeit anzusprechen und in Schulen intensiv zu behandeln. Doch wie sieht es an den Schulen in Dormagen aus? Und welche Maßnahmen gibt es, um gegen diese Art der Diskriminierungen vorzugehen?