Ausstellung in Dormagen Es schimmert silbern im Kreismuseum

Die dreidimensionalen Bewegungen des Körpers verflechten sich in die dritte Dimension, die Tiefe. So kommt der Betrachter ins Denken und soll selber eine Theorie zu der Aussage des Werkes entwickeln. Die Künstlerin ordnet ihre Kunst deshalb der figurativen Abstraktion unter. Ausgestellt werden zehn teils großformatige Gemälde. „Die Ausstellung führt den silbrigen Faden, der derzeit durchs Museum zieht, fort. So zeigen wir nicht nur das Metall ,Silber’ in verschiedenen Formen (Silbertriennale und auch die Ausstellung TeaTime zum Thema Teesiebe), sondern spielen auch mit der silbrig-grauen Farbgebung“, freut sich Verena Rangol vom Kreismuseum.