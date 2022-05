Dormagener erhält Auszeichnung : Silberne Ehrennadel der Stadt für Martin Voigt

Dormagen Der SPD-Ratspolitiker hat nur zwei Wochen nach der Ehrung durch die Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen eine weitere besondere Auszeichnung erhalten.

Martin Voigt ist am Samstag im Rahmen einer Dankeschön-Feier der Initiative „You’ll nev’Ahr walk alone“ von Bürgermeister Erik Lierenfeld mit der Silbernen Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio hob Lierenfeld nicht nur die politischen Verdienste Martin Voigts als langjähriges SPD-Ratsmitglied hervor, sondern lobte insbesondere das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement des 36-Jährigen. „Martin ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht.“ Bereits seit seiner Jugend ist Voigt vielfältig sozial und politisch engagiert sowie der Brauchstumspflege verbunden. Nach der Flutkatastrophe hat er als einer der wichtigsten Kräfte die Hilfsinitiative „You’ll nev‘Ahr walk alone“ in Dormagen ins Leben gerufen. Seit März sind viele Mitglieder der Gruppe auch in der Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge aktiv.