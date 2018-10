Dormagen: Silberjubiläum TOP-West gelungen

Dormagen Das 25. TOP-West-Fest und der damit einhergehende verkaufsoffene Sonntag lockten gestern bei strahlendem Wetter viele Kunden an. Enttäuscht waren einige Einkaufswillige über den geschlossenen HIT-Markt.

Bei Mercedes Kniest konnte man sich in einem Kreisel den G-Kräften aussetzen lassen, was wie Schwerelosigkeit wirken soll. Und sowohl beim Driver-Center, als auch beim Autohaus Schulz waren große Kinderwellenrutschen aufgebaut worden - die rege genutzt wurden. Unter anderem von der achtjährigen Denise. „Ich würde am liebsten überall hin. Hier gibt es so viel zu sehen“, freute sich die kleine Besucherin, die mit ihrem Vater durch TOP West zog.

Aber nicht nur die aufgebauten Attraktionen zogen die Leute an. Viele nutzten vor allem die Möglichkeit, an einem freien Tag durch die vielen Geschäfte zu schauen. So auch Manfred Düren. „Ich überlege schon länger mir ein neues Auto anzuschaffen. Ich war bereits bei Dresen und Heinen und werde auch noch weiter schauen. Es ist eine großartige Gelegenheit mal ohne Termindruck zu sehen, was es derzeit gibt.“ Es schien , dass auch viele andere vor allem an den Autohäusern interessiert waren. Aber auch die Baumärkte hatten viele Besucher. Die entspannte Atmosphäre eines sonntäglichen Einkaufs wollten anscheinend viele nutzen. Dass der HIT-Markt nicht am verkaufsoffenen Sonntag teilnahm, wussten nicht alle Besucher, so dass einige vor verschlossenen Türen standen. Sauer waren deswegen allerdings die wenigsten, wohl aber diejenigen, die damit fest geplant hatten. „Ich bin unter der Woche abends extra nicht einkaufen gegangen, weil ich dachte, dass ich heute in Ruhe herkommen könnte“, so Laura Burzynski. Dafür bekamen die Kunden bei Phillips Sonderposten 20% Rabatt auf Alles, aber nur für den Sonntag. Natürlich hatten die Geschäfte nicht nur zum Verkauf geöffnet, sondern informierten über ihre Produkte zusätzlich an Sonderständen auf dem Firmengelände. Zudem war in gastronomischer Hinsicht überall gut für die Besucher gesorgt. Sei es durch Bockwürstchen und Getränke im Verkaufsraum oder durch extra Imbissstände draußen.