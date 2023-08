Feierliches Bekenntnis in der „Kulle“ Dormagener feiern ihre Einbürgerung

Shamaa Issa hat eine sehr schwere Zeit in Syrien hinter sich. „Als Kurdin durfte ich keinen Pass besitzen und hatte keine Rechte“, sagt sie. „Das ist hier ganz anders. Darüber bin ich sehr glücklich.“ Vor acht Jahren flüchtete sie nach Deutschland und fand in Dormagen eine neue Heimat und lebt und arbeitet seitdem hier. Auch Andrey Shorkin fühlt sich seit langem in Dormagen „angekommen“. Vor 13 Jahren verließ er seine russische Heimat und lebt seitdem in Deutschland. „Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, da die deutsche Mentalität sehr gut zu mir passt“, sagt er. „Ich bin ein sehr ordentlicher und strukturierter Mensch. Deshalb weiß ich es sehr zu schätzen, dass man sich in Deutschland in der Regel auf Termine, Absprachen oder ähnliches verlassen kann. In Russland ist das ganz anders.“